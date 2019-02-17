شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: افتتاح 120 ناديا ترفيهيا وتعليميا في 2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

كشفت وزارة التعليم افتتاح 120 ناديا ترفيهيا وتعليميا من أندية الحي في 35 إدارة تعليمية في عدد من مناطق المملكة خلال العام 2018 شملت 72 نادياً للبنين، و48 نادياً للبنات، موزعة حسب النطاق الجغرافي والكثافة السكانية لكل إدارة تعليمية، مشيرة إلى أن زيادة أندية الحي يأتي ضمن أهم المبادرات التي تعمل عليها وزارة التعليم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة لـ«الخليج 365» أبرز المنجزات في برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية 2018، شملت إجراء دراسة فنية عن أنشطة المسابقات في أندية الحي الترفيهية التعليمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية، وإجراء دراسة حول حصر الاحتياجات التدريبية للمستفيدين من أندية الحي الترفيهية التعليمية، وتنفيذ روزنامة الاحتفال باليوم الوطني لأندية الحي على مستوى جميع الإدارات التعليمية (520) ناديا، وعقد 94 اجتماعا من قبل رؤساء الفرق التنفيذية داخل ادارات التعليم، وتنفيذ 210 دورة محلية تنشيطية في إدارات التعليم، و85 معرضا على مستوى ادارات التعليم، وتنفيذ برنامج شتانا ترفيه «الحي يحييك» على مستوى جميع الإدارات التعليمية.