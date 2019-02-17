شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط 4 آلاف عبوة مخالفة ومواد فاسدة بمصنع تجميل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4 آلاف عبوة مخالفة ومواد منتهية الصلاحية بمصنع ينتج عطوراً ومنتجات تجميل دون ترخيص في الرياض. أعلنت ذلك الهيئة عبر حسابها في «تويتر».

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4 آلاف عبوة مخالفة ومواد منتهية الصلاحية بمصنع ينتج عطوراً ومنتجات تجميل دون ترخيص في الرياض. أعلنت ذلك الهيئة عبر حسابها في «تويتر».

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