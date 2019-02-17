شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد في الشرق.. نحو آفاق أوسع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

يبدأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان جولة خارجية يزور فيها 3 دول في شرق آسيا (باكستان، والهند، والصين)، يبدأها بزيارة العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم (الأحد).

وجمعت السلطات الباكستانية 3500 حمامة وبالونة ملونة لإطلاقها في مراسم استقبال ولي العهد. وتتطلع باكستان إلى توقيع حزمة من الاتفاقات الاستثمارية وغيرها من الصفقات خلال الزيارة التي تستغرق يومين وتشهد محادثات بين ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن لافتات الترحيب بولي العهد نُصبت بالفعل في شوارع العاصمة إسلام آباد.

وتتهيأ السعودية لتوقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية مع باكستان، بينها اتفاق بقيمة 10 مليارات لإنشاء مصفاة ومجمع نفطي بميناء جوادر الإستراتيجي على بحر العرب، الذي يعتبر بمثابة الوجهة النهائية للممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني الضخم الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

ونقلت تقارير صحفية عن وزيرة المالية في البرلمان الباكستاني شاندانا غولزار خان قولها (الخميس) إن الاستثمارات الضخمة للسعودية في عدد من القطاعات في باكستان هي انعكاس لثقة المملكة الكاملة في قيادة رئيس الوزراء عمران خان وحكومته التي تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات. وترتبط السعودية وباكستان بعلاقات إستراتيجية قوية، إذ يتعاون البلدان على المستوى الدولي من خلال منظمة التعاون الإسلامي.

وكان مجلس الوزراء فوض ولي العهد في جلسته الأسبوع الماضي بالتوقيع على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الهندي، التباحث مع الجانب الصيني في شأن توقيع «بروتوكول» يقضي بتعديل الفقرة «2» من المادة الأولى من اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين الحكومة السعودية والحكومة الصينية، كما فوض وزير التجارة والاستثمار بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في الصين لتشجيع التجارة بلا عوائق.

كما فوض مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية باستكمال التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشاريع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة باكستان في مجالات تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وقطاع الثروة المعدنية، والتوقيع عليها، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف.