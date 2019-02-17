شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي باكستاني لـ«الخليج 365»: ولي العهد يسعى لمستقبل مشرق وآمن للمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد الإعلامي الباكستاني عديل أحمد آزاد لـ«الخليج 365» أن العلاقة متينة بين باكستان والسعودية، وبين البلدين توافق في الكثير من الملفات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أهمية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في تعزيز العلاقات بين البلدين والتأسيس لشراكة إستراتيجية شاملة بينهما.

وقال آزاد: «للأمير محمد بن سلمان مكانة خاصة في نفوسنا وقلوبنا، ونحن الشباب الباكستاني أبهرنا الصعود العالمي لولي العهد، الذي يمثل نموذجاً للقيادة الشابة الطموحة التي تعمل على تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، وتبذل جهودا متواصلة من أجل مستقبل مشرق وآمن للمنطقة وللعالم أجمع».

وأكد آزاد أن الزيارة الميمونة «ننتظرها بشوق كبير»، مبينا أن الاستعدادات والترتيبات الكبيرة لاستقبال ولي العهد غير مسبوقة على المستوى الرسمي والشعبي، تمثل بعضها في رفع صور ولي العهد، وعلم المملكة على الأعمدة في الشوارع، التي تزينت باللوحات الترحيبية، إضافة إلى كمّ التعبير عن مشاعر الفرحة والبهجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص الكثير من المغردين على الكتابة باللغة العربية وتقديم محتوى إبداعي يظهر الحب والتقدير والاحترام والمكانة العالية للضيف الكبير، كما نشرت الصحف والمجلات والوسائل الإعلامية الباكستانية تقارير صحفية تبرز العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضعت في صدر صفحاتها ومواقعها الإلكترونية صور ولي العهد مع عبارات الترحيب باللغة العربية والإنجليزية.