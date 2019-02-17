سياسي / النمسا تتعهد بالعمل من أجل عالم خال من الأسلحة النووية



طوكيو 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

وعد مستشار النمسا رئيس الوزراء سباستيان كورتس بعمل بلاده من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

جاء ذلك في ختام زيارة كورتس إلى اليابان في إطار جولته الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية أيضًا حيث زار مدينة هيروشيما اليابانية التي شهدت إلقاء أول قنبلة ذرية قبل 74 عامًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية اليوم.

وكان كورتس قد اجتمع أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وأكدا على إرادتهما المشتركة في الكفاح من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.

// انتهى //

03:04ت م

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طوكيو 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسوعد مستشار النمسا رئيس الوزراء سباستيان كورتس بعمل بلاده من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.جاء ذلك في ختام زيارة كورتس إلى اليابان في إطار جولته الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية أيضًا حيث زار مدينة هيروشيما اليابانية التي شهدت إلقاء أول قنبلة ذرية قبل 74 عامًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية اليوم.وكان كورتس قد اجتمع أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وأكدا على إرادتهما المشتركة في الكفاح من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.// انتهى //03:04ت م0150

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