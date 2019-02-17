إنفوجرافيك: اليمن ساحة نفوذ سعودي - إماراتي

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 02:37 صباحاً - يقع اليمن في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية ،في موقع استراتيجي قريب من القرن الأفريقي وباب المندب ما يجعله في دائرة استهداف النفوذ السعودي الإماراتي.
وتخوض السعودية والإمارات حرباً في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".
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