شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ابتدائية أبي بن ثابت ينظفون واجهة الخبر والان نبدء بالتفاصيل

شاركت مدرسة أبي بن ثابت الابتدائية بالظهران في برنامج حماية البيئة ونظافتها للفرق الكشفية على مستوى المنطقة الشرقية. حيث قام طلاب المدرسة مؤخرا بزيارة الواجهة البحرية بالخبر ومشاركة عمال النظافة والصيانة في تنظيف الساحات وفرز المخالفات وتجديد وصيانة الألعاب وسور الممرات والأرصفة، بالإضافة لزراعة شتلات البوابة الرئيسية للواجهة البحرية.



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