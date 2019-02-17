شكرا لقرائتكم خبر عن «بطالية الأحساء» تشيع شهيد الواجب بوحيمد والان نبدء بالتفاصيل
وقد أديت صلاة الجنازة على الشهيد في مغتسل مقبرة الحسنية شمال بلدة البطالية، حيث تمت مراسم الدفن بحضور عدد كبير من المشيعين.
وقد وصل جثمان الشهيد إلى مطار الأحساء بعد صلاة مغرب يوم أمس، وكان في استقباله نيابة عن قائد المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، اللواء محمد الأسمري والعقيد عادل الجويسري والنقيب دخيل الدوسري والنقيب بندر المقاطي والملازم راكان الدريبي، ومن بين الحضور والد الشهيد وأفراد عائلته وعمدة البطالية صادق ناصر الشيخ.
ويبلغ الشهيد 39 عاما وهو أكبر أشقائه ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء أكبرهم محمد 10 سنوات وعبدالهادي 8 سنوات وأصغرهم حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر «بطالية الأحساء» تشيع شهيد الواجب بوحيمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.