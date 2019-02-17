شكرا لقرائتكم خبر عن «بطالية الأحساء» تشيع شهيد الواجب بوحيمد والان نبدء بالتفاصيل

شيع أهالي البطالية بمحافظة الأحساء، أمس، شهيد الواجب إبراهيم حاجي بوحيمد، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وقد أديت صلاة الجنازة على الشهيد في مغتسل مقبرة الحسنية شمال بلدة البطالية، حيث تمت مراسم الدفن بحضور عدد كبير من المشيعين.

وقد وصل جثمان الشهيد إلى مطار الأحساء بعد صلاة مغرب يوم أمس، وكان في استقباله نيابة عن قائد المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، اللواء محمد الأسمري والعقيد عادل الجويسري والنقيب دخيل الدوسري والنقيب بندر المقاطي والملازم راكان الدريبي، ومن بين الحضور والد الشهيد وأفراد عائلته وعمدة البطالية صادق ناصر الشيخ.

ويبلغ الشهيد 39 عاما وهو أكبر أشقائه ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء أكبرهم محمد 10 سنوات وعبدالهادي 8 سنوات وأصغرهم حسين.