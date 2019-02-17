شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يتسلم تقريري «الأمر بالمعروف» والجوازات والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري، يرافقه عدد من منسوبي القطاع.

وتسلم سموه خلال اللقاء، تقريرا عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف.

في الأثناء، تسلم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، التقرير السنوي لإنجازات جوازات المنطقة، الذي سلمه لسموه مديرها العميد عابد الحارثي.

ويتضمن التقرير إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر، وكذلك العمليات التي تمت للوافدين، التي تشمل إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات، والإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية.

واشتمل التقرير أيضا على إحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبرية والبحرية.