شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينظم جلسات إرشادية لـ 210 أيتام يمنيين والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الجلسات الأخيرة التي نظمها المركز في محافظة مأرب.
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
وفي اليوم نفسه، وزع المركز، 380 سلة غذائية تزن 28 طنا و120 كيلو جراما، على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2280 فردا.
وأمس، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 4500 كرتون تمر في مديريات رغوان، ومجزر، ومدغل بمحافظة مأرب، يستفيد منها 27000 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.
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