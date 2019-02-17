شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينظم جلسات إرشادية لـ 210 أيتام يمنيين والان نبدء بالتفاصيل

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، جلسات إرشادية في قطاع الدعم النفسي لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن، استفاد منها 210 أيتام من صنعاء والبيضاء، ضمن مشروع «لست وحدك»، الهادف إلى تقديم الحماية والرعاية التكاملية لأسر الأيتام من خلال تأمين الإيواء وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والغذاء والوسائل التعليمية في محافظات صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، ومناطق الساحل الغربي.

وكانت الجلسات الأخيرة التي نظمها المركز في محافظة مأرب.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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وفي اليوم نفسه، وزع المركز، 380 سلة غذائية تزن 28 طنا و120 كيلو جراما، على النازحين والمتضررين في مناطق بني حسين والسادة الملاصية، والسادة الحجافية، والسادة الشقفة التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2280 فردا.

وأمس، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 4500 كرتون تمر في مديريات رغوان، ومجزر، ومدغل بمحافظة مأرب، يستفيد منها 27000 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.