شكرا لقرائتكم خبر عن الأنقاض تشوه أحياء تاروت والبلدية تلاحق المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

انتشرت مؤخرا كميات كبيرة من مخلفات المباني في عدد من أحياء جزيرة تاروت، وتسببت في تشويه الأحياء بسبب المخلفات التي تركها المقاولون، فيما طالب عدد من الأهالي بضرورة سن قوانين صارمة وتكثيف الحملات من قبل البلدية لمنع ظاهرة رمي مخلفات البناء، مؤكدين أن إلقاء مخلفات البناء من قبل المقاولين أمام المنازل والشوارع ظاهرة غير حضارية.

وأشار المواطن عيسى العيد إلى تراكم المخلفات التي تركها المقاولون في حي الأندلس بتاروت بدون أي اعتبار للسكان، مؤكدا أنها أزعجت أهالي الحي، مطالبا بضرورة محاسبة المتسبب في تراكم مخلفات البناء بالحي وما تسببه من تلوث بصري وأضرار بيئية.

وطالب محسن آل شلي الجهات المعنية بتطبيق إجراءات عقابية صارمة تجاه المخالفين، مشيرا إلى أن الأنقاض تحولت إلى تلال عشوائية تشوه وجه عدد من الأحياء، كما أن ظاهرة رمي المخلفات باتت تؤرق الأهالي، داعيا بلدية تاروت إلى التدخل عاجلا لحل هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر، وإصدار أشد العقوبة بحقهم.

وقال المواطن فهد سلطان: ظاهرة رمي الأنقاض منتشرة في عدد من أحياء الجزيرة. داعيا مراقبي البلدية إلى تكثيف جولاتهم على الأحياء وفرض أشد العقوبات وغرامات مالية على من يرمي مخلفات البناء في الحي.

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وأشار عضو المجلس البلدي بالقطيف م. محمد الخباز إلى أن عددا من العمالة أثناء البناء لا تتقيد بوضع حاويات مخصصة لذلك وجمع بقايا البناء بها، ويقومون برمي مخلفات البناء بشكل غير حضاري، فتجد في كل ساحة بالحي بقايا مخلفات بناء دون وعي وعدم الحفاظ على النظافة العامة. مطالبا بمتابعة هذه المشكلة ومحاسبة المقصرين؛ من أجل الحفاظ على الأحياء.

من جانبه، قال رئيس بلدية تاروت م. عادل آل عبيه إن بلدية تاروت وجهت 85 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة في جزيرة تاروت، مشيرا إلى أن كميات النفايات الصلبة التي رفعتها البلدية خلال الشهر الماضي بلغت 840 مترا مكعبا من النفايات، و48 ردا من الأنقاض، مبينا أن إجمالي الغرامات المالية الخاصة بالنظافة والأسواق بلغت 1400 ريال. داعيا المواطنين إلى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية.

وأشار إلى أن برامج العمل اليومية التي تنفذ عن طريق مقاولي النظافة تتمثل في أعمال الكنس الآلي وأعمال الكنس اليدوي وأعمال الالتقاط وتنظيف ومسح الحوط والأراضي الفضاء وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية والفرعية، بالإضافة إلى تنظيف الحدائق وتنظيف دورات المياه العامة وغسيل وصيانة الحاويات والبراميل وأعمال مكافحة الحشرات والتطهير. الأمر الذي انعكس إيجابيا على وضع النظافة بالأحياء في الجزيرة.

وشدد على أن البلدية تحرص على إشراك أفراد المجتمع في البحث أو الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات التي تشوّه المظهر العام، وتضر بالبيئة ليتم التعامل معهم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.