شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى الآباء.. أبناء «البواسل» بالزي العسكري في معرض «الدفاع» والان نبدء بالتفاصيل

سجل أبناء جنود الوطن البواسل حضوراً مميزاً على أرض معرض «وزارة الدفاع» الثالث، الذي يواصل فعالياته بميدان العروض العسكرية بالشمالية الغربية، بعد أن حرص أولياء أمورهم على إلباسهم الزي العسكري بمختلف الرتب والتخصصات، واصطحابهم إلى أجنحة المعرض، الذي اشتمل على معلومات عن تضحيات زملائهم من رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية، التي ضمتها وحداتهم من القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية

واستوقفت صور شهداء الوطن - رحمهم الله - في لوحة جدارية بساحة معرض وزارة الدفاع الثالث والمتنقل بالشمالية الغربية تبوك، زوار المعرض الذين توقفوا طويلاً أمام تلك الصور للتعرف على أسماء الشهداء والقطاعات العسكرية، التي كانوا يعملون بها، فيما حرص الكثير على التقاط بعض الصور الفوتوغرافية لتلك اللوحة عبر جوالاتهم وأجهزة التصوير الخاصة بهم، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يجعلهم مع الصديقين.

وتتصدر الجدارية فعاليات المعرض المقام في لمسة وفاء حرصت وزارة الدفاع على إبرازها لرجال قدموا حياتهم من أجل الوطن، فيما حظيت لوحة أخرى بعنوان «اكتب رسالة لجنود الوطن»، بجناح القوات الجوية الملكية السعودية على إقبال كبير من الزوار، الذين نقلوا عبرها مشاعرهم لجنود الوطن المرابطين على حدود المملكة في مواقعهم ومراكزهم، واكتظت اللوحة بالدعوات الصادقة أن يحفظ الله لهذه البلاد حراس أمنها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

ويستعرض المعرض معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، إلى جانب أبرز إنجازاتهم وإنجازات وزارة الدفاع والتطور الذي وصلت إليه في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.