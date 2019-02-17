شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل أصغر مبرمج سعودي وعربي والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، شكره وتقديره للطالب أحمد بن خالد السبع بمناسبة حصوله على شهادة أصغر مبرمج سعودي وعربي في تطوير مواقع الويب الشامل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للطالب مع والده في مكتبه بديوان الإمارة، وقدم سموه خلال الاستقبال شهادة شكر من سموه للطالب السبع، مشيدا بجهوده ومثابرته في تطوير موهبته إلى جانب دراسته والتي حققت له بفضل الله إنجازا على مستوى العالم.

وقد حصل السبع البالغ من العمر ١٣ عاما على شهادة nanodegree في تخصص full stack web developer، وهي دورات متكاملة معتمدة من أبرز الجهات المتميزة في مجالها وتتميز بإمكانية التطبيق على مشاريع فعليه وتحت إشراف خبراء من شركات عالمية، حيث يعتبر أصغر سعودي يحصل على هذه الشهادة وهذا التخصص.