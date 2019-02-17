شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين الاستجابة للحوادث السيبرانية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن التمرين محاكاة لحوادث سيبرانية افتراضية، تقوم خلالها كل جهة بتطبيق الإجراءات المتبعة لديها في مثل هذه الحالات؛ بهدف تبادل الخبرات وتحسين الإجراءات والمشاركة في إعداد الإطار الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية الذي تعمل عليه الهيئة مستفيدة من التجارب الدولية.
ويأتي التمرين في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل والتعاون مع الجهات والقطاعات الوطنية كافة لرفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك لضمان تطبيق أفضل المعايير في إدارة الأزمات والاستجابة للحوادث.
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