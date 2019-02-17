شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يسلم مالكي «النشاص» و«هيبو» كأسي سموه والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، مساء أمس، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول سمو ولي العهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية رئيس اللجان الفنية، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.

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وعقب نهاية الشوط التاسع سلم سمو ولي العهد كأس سموه لخيل إنتاج السعودية الفئة الأولى مفتوح الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر والمسافة 2400 متر، لحسن عيسى البوعينين بعد فوز الجواد «النشاص» بالمركز الأول. كما سلم ولي العهد كأس سموه للخيل المستوردة الفئة الأولى مفتوح الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر والمسافة 2400 متر، بعد نهاية الشوط العاشر، لعبدالرحمن عبدالله المخضوب بعد فوز الجواد «هيبو» بالمركز الأول.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن بندر بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن مشعل بن مشاري، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.