شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المسار الجنوبي من طريق أُحد بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية محافظة القطيف فتح المسار الجنوبي الداخل للمحافظة من طريق أحد اعتبارا من فجر أمس السبت وذلك بعد إتمام العمل في المنطقة، فيما تعتزم إغلاق المسار الشمالي من الطريق وذلك لإنهاء أعمال الصيانة فيه التي تستمر حتى الخميس القادم.

وقالت البلدية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن الفترة المتبقية لإنجاز أعمال الصيانة في مشروع طريق أحد لن تتجاوز 8 أيام.

وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف م. زياد مغربل إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبراً أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، مؤكدا أن البلدية تسعى جاهدة لتوفير عدد من المشاريع المتنوعة لخدمة شبكة الطرق في القطيف، والرفع من كفاءتها وإعادة تأهيلها، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل طرق وسفلتة ورصف وإنارة الطرق الفرعية والرئيسية.

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ولفت م. مغربل إلى اعتزام البلدية تطوير برنامج نظام صيانة الطرق بالمحافظة على أحدث التقنيات والأساليب المتطورة وفقا لحالة الطرق، وعرضها على خرائط نظم المعلومات الجغرافية وفقا للميزانيات المتاحة مما يتيح للبلدية الاستخدام الأمثل للموارد، مبينا أنه تم طرح مشروع استكمال صيانة الشوارع بمحافظة القطيف الجزء الثاني ومشروع استكمال صيانة الشوارع الرئيسية الرابطة الجزء الثاني، للمنافسة.

ويعد طريق أحد أطول الشوارع في القطيف والشريان الرئيسي للمحافظة، حيث يربطها بالخط السريع بين الدمام والجبيل، ويقطعها من الجهة الشمالية من الغرب إلى الشرق مع نهاية شارع الهدلة مرورا بشارع القدس وانتهاء بجزيرة تاروت.

وأشار مواطنون إلى أن مشروع تطوير الطريق أحدث نوعا من الزحام الشديد في الشوارع الفرعية التي تستخدم في الوصول إلى أعمالهم، مؤكدين أن الشارع يمثل شريانا رئيسيا لشريحة واسعة من المواطنين.