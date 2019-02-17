شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تراخيص لمستشفيات جديدة بالشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر مطلعة لـ ”الخليج 365” عن صدور 5 تراخيص لمستشفيات خاصة جديدة، اثنان في المنطقة الشرقية وثلاثة في الرياض.

وأوضحت المصادر أن الاستثمار الصحي يشهد تحولات جديدة في ضخ مزيد من السيولة بالقطاع الصحي الخاص ضمن خطط التحول الصحي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

إلى ذلك نفذت اللجان الرقابية في وزارة الصحة 30 ألفا و855 جولة تفتيشية على منشآت القطاع الصحي الخاص خلال عام، فيما أصدرت لجان المخالفات الطبية بوزارة الصحة 627 قرارا بالإغلاق التحفظي على عدد من المنشآت الصحية الخاصة التي ارتكبت بعض المخالفات التي تم رصدها خلال عام 2018، وأوضح تقرير حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أنه تم توقيع الإغلاق التحفظي على 237 مجمعا طبيا، و190 مؤسسة صحية أخرى، و188 صيدلية، و12 مستشفى، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة بحق المؤسسات الصحية الخاصة «1643» قرارا، و«524» قرارا بحق الممارسين الصحيين في القطاع الصحي الخاص.

وتمثلت أبرز المخالفات في عدم وجود ترخيص نظامي للمؤسسة والممارس الصحي، وعدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية، وعدم توفر الأدوية الطبية الأساسية، وعدم وجود الحد الأدنى من الكوادر الطبية، ومخالفة أنظمة مكافحة العدوى والنفايات الطبية. وفي نفس الإطار، واصلت اللجان الرقابية بوزارة الصحة حملتها على الممارسات المخالفة في جميع أقسام الطوارئ في المؤسسات الصحية؛ لرصد أبرز المخالفات المتمثلة بقصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهائه، وعدم توفر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص في توفر التجهيزات - الأدوية الإسعافية، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات، وعدم وجود سيارة الإسعاف أو أنها غير مناسبة.

وتشمل العقوبات التي سيتم تطبيقها سجن الممارس ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال للممارس وللمؤسسة وإلغاء ترخيص الممارس، وأسفرت الحملة في يومها الأول عن ضبط 363 مخالفة بعد زيارة 150 قسم طوارئ في مناطق المملكة.