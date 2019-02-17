شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة 152 محلا ورفع 1500 متر من الأنقاض في عنك والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف 152 زيارة وجولة تفتيشية خلال شهر جمادى الأولى، ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه بلدية محافظة القطيف طوال العام؛ للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين، التي تتماشى مع حملتي وزارة الشؤون البلدية والقروية #غذاؤكم_أمانة و#كذا_أحلى، كما تم رفع 1500 متر مكعب من الأنقاض.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. زياد مغربل: إن البلدية والبلديات التابعة لها في «القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح» تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية، حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية؛ لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر؛ للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جهته، بين رئيس بلدية عنك المهندس زهير الغامدي أنه خلال الشهر الماضي قامت البلدية بتنفيذ 152 زيارة ميدانية نتج عنها مخالفة 42 محلاً وإنذار 37 وإتلاف 57 كلغ و60 لتر مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع إغلاق محل واحد مخالف للأنظمة، وتحصيل المبالغ المترتبة على تلك المخالفات، وإصدار وتجديد 66 رخصة مهنية.

وأكد أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات المترتبة عليهم، مشيرا إلى نقل 910 أطنان من النفايات، و1500م3 من الأنقاض، وتوجيه 10 إنذارات لعدد من المخالفين لأنظمة البلدية، وإزالة 2 سيارة تالفة.