شكرا لقرائتكم خبر عن 183 منحة بالأوامر السامية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من 183 منحة من الأوامر السامية بالدمام التي نفذت في محافظة الخفجي ضمن الدفعة الثالثة لعام 1425/‏1426هـ، والتي تأتي استكمالا للدفعتين الأولى والثانية اللتين نفذتا في محافظة النعيرية مؤخرا، مؤكدة أنها عازمة على إنهاء جميع المنح التي بحوزتها.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات صالح بن عبدالرحمن الراجح: تم الإعلان مسبقا عن دفعات قد أنهتها الأمانة، حيث سبق وأن أنهت الأمانة المرحلة الأولى من المنح والتي غطت حتى تاريخ 1416هـ، كما أنهت المرحلة الثانية من الأوامر السامية التي صدرت للمواطنين بمدينة الدمام، وغطت حتى عام 1421هـ، وكذلك المرحلة الثالثة والتي غطت عامي 1425- 1426هـ، وعليه تكون الامانة أنهت ثلاث مراحل من المنح السامية، موكدا أن الأمانة عازمة على إنهاء جميع المنح التي لديها، حال توافر الأراضي والتي يمكن الاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع البلديات المرتبطة مع الأمانة، موضحا أنه سيتم الإعلان في حينه عن المنح التي سيتم تنفيذها، مشيرا إلى أنه يمكن معرفة من صدرت لهم المنح وتمت إحالتها إلى بلدية محافظة الخفجي عبر الرابط: www.eamana.gov.sa

وأكد الراجح أن الأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الفترة القادمة، فيما سيتم الإعلان تباعا عن الدفعات القادمة بعد الانتهاء من كل دفعة، مؤكدا أن أمانة الشرقية تعمل جاهدة على إنهاء جميع المنح الصادرة بالأوامر السامية تباعا وحسب الإمكانيات.