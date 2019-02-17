شكرا لقرائتكم خبر عن أرشيف إلكتروني لحفظ المعاملات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد بن حزام الحميداني أن إدارة الحاسب الآلي في البلدية قامت مؤخرا بعمل تصميم وإنشاء برنامج للأرشفة الإلكترونية، ضمن تطبيق سياسات ومفهوم أمانة بلا ورق لمنسوبي البلدية للحد من الاستهلاك الورقي وسرعة الرجوع للمعاملات المؤرشفة والذي يعنى بحفظ الأساس الورقي للمعاملات بحيث يسهل إيجادها إلكترونيا ضمن كتابة اسم المعاملة بشكل مختصر.
وأردف م. الحميداني أن البلدية اعتمدت في تصميم البرنامج أن يكون بطريقة مبسطة ودقيقة جدا لحفظ المستندات وسهولة وسرعة العثور عليها في أي وقت دون الحاجة لتضييع الوقت بالبحث عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر أرشيف إلكتروني لحفظ المعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.