شكرا لقرائتكم خبر عن أرشيف إلكتروني لحفظ المعاملات والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الخفجي، ممثلة في إدارة الحاسب الآلي، مؤخرا برنامج الأرشفة الإلكترونية لحفظ المعاملات وسرعة الوصول إليها إلكترونيا بجميع أقسام البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد بن حزام الحميداني أن إدارة الحاسب الآلي في البلدية قامت مؤخرا بعمل تصميم وإنشاء برنامج للأرشفة الإلكترونية، ضمن تطبيق سياسات ومفهوم أمانة بلا ورق لمنسوبي البلدية للحد من الاستهلاك الورقي وسرعة الرجوع للمعاملات المؤرشفة والذي يعنى بحفظ الأساس الورقي للمعاملات بحيث يسهل إيجادها إلكترونيا ضمن كتابة اسم المعاملة بشكل مختصر.

وأردف م. الحميداني أن البلدية اعتمدت في تصميم البرنامج أن يكون بطريقة مبسطة ودقيقة جدا لحفظ المستندات وسهولة وسرعة العثور عليها في أي وقت دون الحاجة لتضييع الوقت بالبحث عنها.