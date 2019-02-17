شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تدريب ومشاريع جديدة بتعليم النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مكتب التعليم بمحافظة النعيرية 31 برنامجا تدريبيا، استفاد منها 361 من منسوبي التعليم بالمحافظة، خلال العام 1439هـ وحتى منتصف العام الحالي 1440هـ، واشتملت هذه البرامج على عدد من الدورات التدريبية في مجالات مختلفة، كان من ضمنها دورات في السلامة المرورية والأمن والسلامة، وكذلك دورات تدريبية في التميّز الإعلامي ومهام نظام إسعاد وغيرها من الدورات والبرامج والورش التدريبية، كما حصل مكتب تعليم النعيرية على نسبة 100٪ في إنجاز جميع أعمال نظام نور التي تخدم منسوبي التعليم من طلاب ومعلمين ومشرفين وشاغلي الوظائف غير التعليمية.

» مدرسة بنين

من جهة أخرى، استحدث مكتب التعليم مؤخرا مدرسة بنين في حي الربيع، وتم نقل طلاب أهالي الحي من مدارس الأحياء الأخرى إلى هذه المدرسة، ويأتي استحداث المدرسة في الوقت الذي تخلص فيه مكتب التعليم بالمحافظة من 27 مبنى مستأجرا خلال الخمس السنوات الماضية وافتتاح مبان حكومية جديدة بديلة عن هذه المباني وضم بعض المدارس المستأجرة في مبان حكومية.

» مشاريع تعليمية

كما يجري العمل على عدد من المشاريع التعليمية، وهي مشروع مجمع 3 مدارس حي العزيزية «إعادة طرح»، ومشروع استكمال قواطع داخلية لمكتب التعليم، وإنشاء مدارس رياض الأطفال لعدد 5 مشاريع في المحافظة والمراكز التابعة لها ضمن خطة التحول الوطني 2020.

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» حافلات نقل

وحول خدمات النقل المدرسي تعمل 137 حافلة مدرسية على نقل طلاب وطالبات محافظة النعيرية وما يتبع قطاعها التعليمي من مدارس في المراكز والهجر، بالتعاون مع المشغلين للنقل المدرسي، بحيث تم توفير 94 حافلة نقل للطالبات و43 حافلة نقل للطلاب، ومن المرتقب أن يرتفع عدد هذه الحافلات لخدمة عدد أكبر من طلاب وطالبات المحافظة.

» فريق تطوعي

وأنشأ المكتب فريقا تطوعيا يهدف لمواكبة رؤية المملكة 2030 للأعمال التطوعية ويضم في بدايته معلمين ومشرفين وطلابا؛ وسمي بفريق (منجز التطوعي) وذلك لتنمية روح العمل التطوعي، إلى جانب مشاركة المكتب بفعاليات اليوم الوطني للمملكة بإقامة مسابقة شعرية وطنية تقام في هذه المناسبة من كل عام.