الان تتابع نقل ثلاثة أطفال وأربع نساء للمستشفى بحالة حرجة في حريق بربوة جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - حجب العصيمي

نُقل ثلاثة أطفال وأربع نساء للمستشى في حالة حرجة، بسبب حريق في حي الربوه شرق محافظة جدة.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن جميع الحالات السبع التي تعرضت لحالات اختناق (ثلاثة أطفال وأربع نساء) تم إسعافهم عن طريق الهلال الأحمر في موقع الحادث واستدعت حالتهم للنقل الفوري إلى المستشفى، ومن خلال المعلومات الأولية عن حالة المصابين كانت إحداها حرجة.

وأشار إلى أن الحريق نشب في الدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار تمكن قاطنو الدور الأرضي والدور الثاني الخروج مع بداية الحريق إلى مناطق آمنة خارج المبنى، فيما حالت كثافة الدخان المتصاعدة من الدور الثاني (منطقة الحريق) للحيلوله لقاطني الدور الثالث من الخروج، بعد أن تسللت سحب الدخان الكثيفة إلى أروقة الدور وكذلك السلم الداخلي لتقف بينهم وبين البحث عن طوق نجاة.

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وتابع “في تلك الأثناء ومع وصول فرق الإنقاذ لموقع الحادث، سبقها محاولات لثلاثة أطفال وأربع نساء بحثا عن طوق نجاة لم يكتب لها النجاح بسبب كثافة الدخان التي غطت كافة الممرات وحالت بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة، لتتدخل فرق الإنقاذ من خلال اقتحام المبنى من البوابة صعودا عن طريق السلالم الداخلية للدور الثالث في وقت انعدمت فيه الرؤية بسبب كثافة الدخان وانقطاع التيار الكربائي لتتمكن من الوصول وتحرير سبع حالات تأثرت بشكل مباشر بالأدخنة، وبدأت حالتهم في الإعياء والسقوط على الأرض بسبب استنشاقهم للأدخنة السامة الناجمة عن الاحتراق”.

وأضاف “عملت فرق الإنقاذ على نقل سبع حالات إلى سطح المبنى كأقرب نقطة أمان تمكن فرق الهلال الأحمر في تقديم الإسعافات الأولية لهم، وبعد الكشف الأولي على المصابين استدعت حالتهم النقل إلى المستشفى، لتبدأ في تلك الأثناء فرق الإنقاذ بإنزالهم عن طريق السلالم الداخلية إلى خارج المبنى لتتابع فرق الهلال الأحمر عمليات نقلهم إلى المستشفى.

وأبان “أن فرق الإطفاء مزامنة مع أعمال الإنقاذ توصلت إلى منطقة الحريق تحديداً بداخل غرفة بشقة بالدور الثاني تم إخماد الحريق وتهوية المبنى من الأدخنة التي تشبعت الممرات والسلالم الداخليه بها.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة كافة المواطنين والمقيمين على إعطاء وسائل السلامة في دور السكن الاهتمام الواجب التقيد فيه من خلال اقتناء أجهزة الاستشعار بوجود حريق المتمثل في كاشف الدخان وكذلك طفاية الحريق لدواعي الأمن والسلامة داخل المنازل، واستشهد بحادث اليوم وأهمية كاشف الدخان في المباني السكنية والفلل الخاصة حيث وقع الحادث بالدور الثاني بينما أصيب نتيجة الدخان من كان يقطن الدور الثالث بسبب تسلل الأدخنة إليه ولم يكن فيه أي حريق.

وختم البيان “أنه مع انتهاء أعمال الإطفاء والإنقاذ بدأ المحققون أعمالهم في جمع كافة المعلومات وتسليم الحادث لجهة الاختصاص”.