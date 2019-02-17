الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية السعودية | رابط استعلام المخالفات المرورية عبر موقع...

الاستعلام عن المخالفات المرورية، هذه الخدمة هي واحدة من أهم الخدمات التي تهم المجتمع السعودي، حيث يتم تضمين أي مخالفة مرورية عبر الموقع الإلكتروني لنظام ابشر مباشرة بجميع تفاصيلها وكيفية مراقبتها أما عن طريق مراقبتها من خلال ساهر أو عن طريق المرور بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بوضع رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة بواسطة رقم الهوية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

تم توفير خدمة معلومات مخالفة حركه المرور بواسطة رقم الهوية للراغبين في الاستفسار عن مخالفات المرور بسرعة دون الحاجة إلى دخول نظام ابشر، وللاستفسار عن مخالفات المرور أو الاستفسار عن انتهاكات ساهر، هناك طريقة سهلة سيتم شرحها أدناه، مشيرا إلى أن الخدمة تخدم كلاً من:-

المواطنون، يمكن للمواطن الاستفسار عن المخالفات المرورية ضده أو أفراد أسرته أو الأفراد الذين يرعاهم باسمه.

المقيمون، يمكن للمقيم الاستفسار عن مخالفات المرور من خلال إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنكم الاستعلام عن انتهاكات حركة المرور برقم الهوية للمواطنين والمقيمين السعوديين باتباع الخطوات التالية:-

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الدخول إلي رابط وزارة الداخلية اضغط على استعلام عن المخالفات المرورية ستظهر لك صورة مثل ذلك

تقوم بكتابة رقم الهوية ومن ثم كتابة الرمز المرئي والضغط على عرض، ستفتح نافذة بها كل المعلومات التي تريد معرفتها.