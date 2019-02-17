2019 تشهد أعلى سعر للنفط منذ تخفيض الانتاج من منظمة ” أوبك ” العام الماضي.. تداعيات أزمة...

شهد شهر ديسمبر من العام الماضي 2018، إعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيض الانتاج اليومي من النفط بمقدار 500 ألف برميل، وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن ذلك يرجع إلى الانخفاض الكبير المفاجئ الحادث في أسعار البترول على مستوى السوق العالمي للذهب الأسود.
دونالد ترامب وتخفيض الإنتاج العالمي
وكانت منظمة “ أوبك ” (المنتج لقرابة ثلث النفط العالمي) قد أعلنت العام الماضى أنها تسعى إلى خفض الإنتاج العالمي من البترول، نتيجة للهبوط المفاجئ فى السعر العالمى، وشهد ذلك تداعيات عالمية حيث أبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنزعاجه من سياسة تخفيض الانتاج مبرراً ذلك بأن سعر النفط العالمي ينبغي أن يكون متدنيا فى الحدود الوسطى له، وقد غرد عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: العالم لا يريد أن يرى إرتفاعاً في أسعار النفط ولا يحتاج لذلك.
إرتفاع سعر النفط
هذا وقد شهد سعر النفط العالمي تسجيل أعلى سعر له منذ تطبيق سياسات خفض الإنتاج العالمي للنفط من الدول الأعضاء فى منظمة ” أوبك ” منذ عام 2018 الماضي، حيث وصل سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوى له وتعدى البرميل الواحد 65 دولاراً.
وعلى الجانب الآخر، وصل خام البرنت إلى تسجيل 65 دولاراً وارتفع إلى 65.10 دولاراً فى السوق العالمى، وقد شهدت أسعار النفط العالمية إرتفاعاً بمقدار 1%، ورغم سياسة تخفيض الإنتاج التى تعمل عليها منظمة أوبك إلا أن تقارير وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن السوق العالمية للنفط من الممكن أن تعانى بسبب عدم قدرتها على إستيعاب إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء فى منظمة ” أوبك “.
ومن الجدير بالذكر، أن مديرة صندوق النقد الدولي فى تصريح سابق لها قالت أن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التى حدثت فى عام 2014، حيث شهدت الأسواق العالمية للنفط في 2014 تراجعا كبيراً في الأسعار بنحو 45% من قيمتها ووصل حينها سعر خام البرنت إلى 62 دولاراً بعدما كان 112 دولاراً للبرميل الواحد.
السفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم
أعلنت أرامكو السعودية عن إغلاقها حقل السفانية الذي يعد أكبر حقل بحري في العالم نتيجة عطل كهربائي يتم العمل على إصلاحه فى الوقت الراهن، ومن الجدير بالذكر أن الحقل تتجاوز طاقته الإنتاجية مليون برميل يوميا.