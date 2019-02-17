2019 تشهد أعلى سعر للنفط منذ تخفيض الانتاج من منظمة ” أوبك ” العام الماضي.. تداعيات أزمة...

شهد شهر ديسمبر من العام الماضي 2018، إعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيض الانتاج اليومي من النفط بمقدار 500 ألف برميل، وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن ذلك يرجع إلى الانخفاض الكبير المفاجئ الحادث في أسعار البترول على مستوى السوق العالمي للذهب الأسود.

دونالد ترامب وتخفيض الإنتاج العالمي

وكانت منظمة “ أوبك ” (المنتج لقرابة ثلث النفط العالمي) قد أعلنت العام الماضى أنها تسعى إلى خفض الإنتاج العالمي من البترول، نتيجة للهبوط المفاجئ فى السعر العالمى، وشهد ذلك تداعيات عالمية حيث أبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنزعاجه من سياسة تخفيض الانتاج مبرراً ذلك بأن سعر النفط العالمي ينبغي أن يكون متدنيا فى الحدود الوسطى له، وقد غرد عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: العالم لا يريد أن يرى إرتفاعاً في أسعار النفط ولا يحتاج لذلك.

إرتفاع سعر النفط

هذا وقد شهد سعر النفط العالمي تسجيل أعلى سعر له منذ تطبيق سياسات خفض الإنتاج العالمي للنفط من الدول الأعضاء فى منظمة ” أوبك ” منذ عام 2018 الماضي، حيث وصل سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوى له وتعدى البرميل الواحد 65 دولاراً.

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