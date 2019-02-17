محمد بن مسعود - الدمام - حقَّقت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود المركز الأول في فئة فردي دق بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الثالثة. وتعتبر مشاركة الأميرة سيرين أول مشاركة نهائية في تاريخ مهرجانات الإبل بالسعودية. الأميرة "سيرين" تحقق المركز الأول في فئة "فردي دق" في أول مشاركة نسائية بمهرجان الإبل عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-17 حقَّقت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود المركز الأول في فئة فردي دق بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الثالثة. وتعتبر مشاركة الأميرة سيرين أول مشاركة نهائية في تاريخ مهرجانات الإبل بالسعودية. 17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440 01:46 AM حقَّقت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود المركز الأول في فئة فردي دق بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في نسخته الثالثة. وتعتبر مشاركة الأميرة سيرين أول مشاركة نهائية في تاريخ مهرجانات الإبل بالسعودية. ، الأميرة "سيرين" تحقق المركز الأول في فئة "فردي دق" في أول مشاركة نسائية بمهرجان الإبل ،

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