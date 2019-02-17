، "أمن الطرق" يبدأ اليوم رصد مخالفات "الحزام" والجوال في القصيم وجازان وعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع مستوى السلامة المرورية سيتم مباشرة الرصد الآلي على الطرق الخارجية

تنطلق اليوم القوات الخاصة لأمن الطرق، في عمليات الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها في "تويتر":‏ "استكمالاً لما الخليج 365 الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء - بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).

