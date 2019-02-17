محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الخدمة المدنية تفاصيل اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية. ويبدأ العمل باللائحة بعد ثلاثة أشهر، أي خلال شهر رمضان المبارك. وقالت الوزارة إنها عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعَيْن العام والخاص، وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول؛ وذلك بهدف تشخيص الواقع، وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام، بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، ويدعم تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، ويبسط الإجراءات، ويمكِّن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية، ويمكِّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعَّال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام. تفاصيل اللائحة: اضغط هنا-4اللوائح التنفيذية.pdf

تعرَّف على تفاصيل لائحة الموارد البشرية.. يبدأ العمل بها في رمضان عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-17 نشرت وزارة الخدمة المدنية تفاصيل اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية. ويبدأ العمل باللائحة بعد ثلاثة أشهر، أي خلال شهر رمضان المبارك. وقالت الوزارة إنها عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعَيْن العام والخاص، وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول؛ وذلك بهدف تشخيص الواقع، وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام، بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، ويدعم تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، ويبسط الإجراءات، ويمكِّن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية، ويمكِّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعَّال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام. تفاصيل اللائحة: اضغط هنا 17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440 12:32 AM اخر تعديل 17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440 12:57 AM نشرت وزارة الخدمة المدنية تفاصيل اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية. ويبدأ العمل باللائحة بعد ثلاثة أشهر، أي خلال شهر رمضان المبارك. وقالت الوزارة إنها عملت على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. وقد حظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعَيْن العام والخاص، وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول؛ وذلك بهدف تشخيص الواقع، وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام، بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، ويدعم تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠، ويبسط الإجراءات، ويمكِّن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية، ويمكِّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعَّال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام. تفاصيل اللائحة: اضغط هنا

، تعرَّف على تفاصيل لائحة الموارد البشرية.. يبدأ العمل بها في رمضان ،

المصدر : الخليج 365

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