باكستان تعلن عن عطلة رسمية في إسلام آباد بمناسبة زيارة ولي العهد

أعلنت الحكومة الباكستانية بعد غد الإثنين عطلة رسمية بالعاصمة إسلام آباد بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجاء هذا الإعلان عبر حساب وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري على موقع “تويتر”.

ونشر الوزير الباكستاني صورة لولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أرفق بتعليق باللغة العربية.

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