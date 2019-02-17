شددت الإدارة العامة للمرور على كل قائد مركبة يكون طرفاً في حـادث مروري القيام بعدة أمور، وفقا للمادة 63 من نظام المرور، محذرة من أن مخالفة هذه التعليمات تعرض صاحبها للغرامة والسجن.
وأوضحت أن كل سائق يكون طرفاً في حـادث مروري عليه إيقاف المركبة في مكان الحادث، والمبادرة بإبلاغ الإدارة المختصة، وتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث.
وأضافت الإدارة أن السائق الذي لا يقوم بذلك يُعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 خطوات على السائق اتباعها في الحوادث.. وإلا فسيعاقب بالغرامة والسجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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