3 وفيات و4 إصابات في حادث مروِّع بطريق وادي جليل بالطائف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، وفاة ثلاثة وإصابة أربعة آخرين، في حادث تصادم مركبتين على طريق وادي جليل .

وقال متحدث الهلال الأحمر، إن الفرق الإسعافية بمحافظة الطائف باشرت حادثًا مروعًا وقع على مركبتين، تقل عائلتين، ما أسفر عن إصابة 4 بإصابات خطيرة ووفاة 3 حالات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، أنه عند الساعة ٤:٢٧م تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا يقتضي بوجود حادث تصادم بين مركبتين وذلك على طريق وادي جليل .

وأضاف على الفور، أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني رايد الحارثي، وعند وصول أول فرقة عند الساعة ٤:٤١م، اتضح أن بالموقع ثلاث وفيات وأربع إصابات خطيرة نتيجة هذا التصادم، ما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل الإصابات إلى المستشفى لإكمال اللازم .