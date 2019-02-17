شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاعها عالميا.. أسعار الذهب في المملكة اليوم السبت 16 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- ارتفعت أسعار الذهب عالميا لتسجل أعلى مستوي في أسبوعين، واستقرت في أسواق المملكة اليوم السبت 16 فبراير 2019 وننشر من خلال هذا التقرير اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم وجاؤت كما يلي: سجل عيار 24 سعر 157.67 ريال.

سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.53 ريال.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.96 ريال. سجل عيار 24 سعر 157.67 ريال.سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.53 ريال.سجلت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.96 ريال. سجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.25 ريال. سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.97 ريال سجلت اسعار الذهب عيار 12 فسجلت 78.83 ريال.

سجل سعر أوقية الذهب 4,903 ريالات وسجل الجنيه الذهب 1,104 ريالات. بعد ارتفاعها عالميا.. أسعار الذهب في المملكة اليوم السبت 16 فبراير 2019



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