شكرا لقرائتكم تلاعب ميليشيا الحوثي يهدّد اتفاق السويد ويعرض فرص السلام للفشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن تلاعب وتلكؤ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يهدّد اتفاق السويد وأي خطوات قادمة للعملية السياسية.

وحذر الحضرمي خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية بدول الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، على هامش الدورة الـ55 لمؤتمر ميونخ للأمن 2019م، من أن تلاعب وتلكؤ الحوثيين، يعرض فرص السلام في اليمن للفشل، مثمنًا المواقف التاريخية لدولة الإمارات في إطار تحالف دعم الشرعية في بلاده.

من جهته، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي على ضرورة تكاتف الجهود وإرسال رسائل واضحة للمجتمع الدولي من شأنها كشف حقيقة ما تقوم به ميليشيا الحوثي من خروقات على أرض الواقع.

وأكد الجانبان خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي بالالتزام باتفاق السويد والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل المضي في مشاورات سلام قادمة.



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