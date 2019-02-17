الان تتابع انقلاب “باص” في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب 24 شخصا، اليوم، في حادث انقلاب “باص” على “كوبري بريمان” في اتجاه جدة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٦:١٧ بلاغا من العمليات الموحدة بانقلاب “باص” على “كوبري بريمان” في اتجاه جدة.

على الفور تم توجيه ٧ فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 24 إصابة بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافيه لها في الموقع ورفضوا جميعهم النقل إلى المستشفى.