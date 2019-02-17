استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة من خلال بوابة وزارة العمل السعودية

خدمة استعلام عن موظف وافد المجانية التي توفرها بوابة وزارة العمل السعودية من اجل أن يستطيع كافة أصحاب الشركات ورجال الأعمال البحث عن الموظفين بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، فالكثير من الكفلاء يبحثون عن الأطباء والمهندسين والعمال والحرفيين وغيرهم من اجل استكمال فريق العمل لدي شركته التابعة للقطاع الخاص، فمن خلال موقع نجوم مصرية سوف نوضح لكم طريقة استعلام عن موظف وافد لكي يتمكن الجميع من استخدامها بكل سهولة.

استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

أصحاب الشركات ورجال الأعمال دائما ما يتعلمون مع موقع مكتب العمل من اجل استقدام الكثير من الجنسيات لمشاركتهم في العمل في داخل شركاتهم بحسب المجال المخصص لها، ولكن يصعب علي البعض إيجاد تلك العاملة بصفة دائمة فالوزارة قامت بتفعيل نظام إلكتروني يسهل علي الكفلاء من المواطنين السعوديين استخدام الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل الاستعلام عن موظف وافد، من اجل البحث بكل سهولة عن معلومات حول كافة الموظفين الجدد بالأراضي الحجازية.

الاستعلام عن موظف وافد وزارة العمل

وختاما لكي تنجح عملية البحث لظهور نتيجة خدمة استعلام عن موظف وافد في وزارة العمل يجب أدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز بشكل صحيح بداخل الحقول بالموقع الإلكترونية بالإضافة لاختيار جنسية العامل أو الموظف الوافد كما هو موضح لحضراتكم بالصور السابقة.