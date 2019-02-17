شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3300 لتر من الخمور في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية ، عن ضبط مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة، يحتوى على 11 برميلاً ، سعة كل برميل 300 لتر، مملوءة بالمادة المخمرة. وقد تم تسليم الموقع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية ، عن ضبط مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة، يحتوى على 11 برميلاً ، سعة كل برميل 300 لتر، مملوءة بالمادة المخمرة. وقد تم تسليم الموقع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

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