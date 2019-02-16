

ياوندي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على هامش زيارته الحالية للكاميرون، مساء اليوم معالي وزير الداخلية الكاميروني أتنجا إنجي بول، وذلك في مكتبه بالعاصمة ياوندي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المستويات كافة.

من جانبه، وصف الوزير بول العلاقات بين المملكة والكاميرون بالمتينة جدًا، معربًا عن شكره العميق لكل ما تقدمه المملكة من مساعدات وخدمات جليلة للشعب الكاميروني.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد بن سليمان المسهر، وإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي الشيخ عنتر بن محمد الحازمي.

// انتهى //

22:03ت م

0119



ياوندي 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على هامش زيارته الحالية للكاميرون، مساء اليوم معالي وزير الداخلية الكاميروني أتنجا إنجي بول، وذلك في مكتبه بالعاصمة ياوندي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المستويات كافة.من جانبه، وصف الوزير بول العلاقات بين المملكة والكاميرون بالمتينة جدًا، معربًا عن شكره العميق لكل ما تقدمه المملكة من مساعدات وخدمات جليلة للشعب الكاميروني.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد بن سليمان المسهر، وإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي الشيخ عنتر بن محمد الحازمي.// انتهى //22:03ت م0119

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشثري يلتقي وزير الداخلية الكاميروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.