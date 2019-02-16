شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإمارتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 16 فبراير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- ينطلق غدًا معرض "جلفود" للصناعات الغذائية بدبي بمشاركة سعودية، لذا يهتم المشاركين والزوار بالمعرض بسعر الدرهم الإمارتي مقابل الريال السعودي، ونستعرض في التقرير التالي أسعار العملات الخليجية مقابل العملة الوطنية داخل المملكة.



سعر الريال السعودي أمام العملات الخليجية:

درهم اماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.3660

ريال عماني 9.7402

ريال قطري 1.0299 درهم اماراتي 1.0209دينار بحريني 9.9469دينار كويتي 12.3660ريال عماني 9.7402ريال قطري 1.0299 سعر الدرهم الإمارتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 16 فبراير 2019



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