السعودية | 3 نصائح لك إذا كنت طرفا في حادث مروري بسيارتك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 3 نصائح لك إذا كنت طرفا في حادث مروري بسيارتك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:22 مساءً, 16 فبراير 2019 م المناطق_الرياض نشرت إدارة المرور عبر “تويتر” 3 نصائح للسائق إذا كنت طرفا في حادث مروري تحت عنوان “3 نصائح لك إذا كنت طرفا في حادث مروري بسيارتك”. والخطوات هي:

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