شكرا لقرائتكم وزير التعليم يعيد النظر في التقويم الدراسي للعام القادم وعودة الإداريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تواردت أنباء تفيد بأن وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، يعكف على دراسة التقويم الدراسي للعام القادم والنظر في تواريخه بما فيها عودة الإداريين.

ويحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة التقويم الدراسي للعام، بهدف الاستعداد جيدًا لاختبارات منتصف ونهاية العام، ومعرفة أيام الإجازات وما إلى ذلك.



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