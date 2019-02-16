شكرا لقرائتكم غبار وأمطار رعدية على الرياض لمدة ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة، حيث بدأت الحالة الرابعة عصر اليوم السبت، وتنتهي في الساعة الثانية من صباح يوم غد الأحد.

أما في الخرج والقويعية والدلم فتتعرض إلى نفس الحالة حتى الواحدة صباح الأحد.

وفي سياق متصل، حذرت الأرصاد من طقس غير مستقر على منطقة الشرقية، وتحديدًا الأحساء والظهران والدمام والنعيرية والجبيل والقطيف والأجزاء المجاورة حتى الواحدة أيضًا.



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