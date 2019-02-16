شكرا لقرائتكم أسعار النفط .. أهم بنود أجندة الهند في زيارة محمد بن سلمان المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت صحيفة “نيكي” اليابانية، أن أسعار النفط ستكون محور مناقشات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما يزور الهند في الفترة من 19-20 فبراير.

وأشارت الصحيفة اليابانية المعنية بشؤون الطاقة بشكل رئيسي على مستوى العالم، إلى أن الرسوم الإضافية المفروضة على الدول الآسيوية من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي تعتبر المملكة عضوًا مؤسسًا لها، من المرجح أن تكون محورًا لمناقشات رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي مع محمد بن سلمان.

وتدفع الهند 2 – 3 دولارات إضافية على كل برميل نفط تستورده، وهو الأمر الذي تسعى إلى إنهائه خلال زيارة ولي العهد بعد أيام قليلة، ضمن جولته الآسيوية.

وتقول الهند إن أوبك تعطي شروطاً تفضيلية للولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما جعلها تجري مناقشات مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية حول إنشاء منتدى للمشترين يمكنه التفاوض على أسعار أفضل، حسب ما ورد في الصحيفة اليابانية.

وقد التقى كل من مودي والأمير محمد بن سلمان في الأرجنتين خلال نوفمبر من العام الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين، وحرص رئيس الحكومة الهندية خلال ذلك اللقاء على الحديث عن أهمية وجود أسعار مستقرة للطاقة.

تستورد الهند أكثر من 80٪ من نفطها، وهي ثالث دولة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين من حيث استهلاك النفط والجزء الأكبر من وارداتها النفطية يأتي من المملكة، مما يجعل الرياض رابع أكبر شريك تجاري للهند.

ويرى المحللون أن الزيارة مهمة لتعزيز علاقات الطاقة بين البلدين، حيث قال شوبها سينغ وهو محلل يعيش في نيودلهي: “الهند ستدرس زيادة التعاون في مجال الطاقة مع السعودية في أعقاب القيود الأميركية على إيران وفنزويلا وموردي النفط الرئيسيين الآخرين”.



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