استعلام عن فاتورة كهرباء السعودية برقم الحساب أو رقم العداد وطباعتها

خدمة استعلام عن فاتورة كهرباء السعودية إلكترونياً برقم الحساب، عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء أو برقم العداد، والتي تقدم خدمة الفاتورة الإلكترونية، والاشتراك في خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني للعميل، للتعرف على موعد سداد فواتير الكهرباء، أو قطع الخدمة نتيجة عدم السداد، ليس هذا فقط فقد قدمة شركة الكهرباء السعودية العديد من الخدمات لعملائها تتمثل في حاسبة الكهرباء التقديرية وخدمة حاسبتي، بجانب العديد من البرامج التي تم إطلاقها من اجل توفير الدعم للمشتركين، للتعرف بكل سهولة على مقدار الاستهلاك الشهري بالكيلو وات والمقابل المادي وفق شريحة الاستهلاك، حتى يتمكن المواطن من سداد فاتورة الكهرباء في الوقت المناسب حينما يحق الاستحقاق الشهري للدفع وفق الأوامر الملكية الصادرة بهذا الشأن.

قدمت الشركة السعودية للكهرباء العديد من الخدمات الإلكترونية للمشتركين، وتحرص الشركة على تحديث خدماتها وتطويريها بما يناسب شرائح المستهلكين، حيث تطرقت بعض الأخبار مؤخراً، عن اعتزام الشركة تقديم حوافز للمشتركين المنتظمين في السداد، وحتى اليوم لم يصدر بيان رسمي عن الشركة لتأكيد الخبر أو نفيه، وسنوضح فيما بعد كيفية استعلام عن فاتورة كهرباء السعودية إلكترونياً برقم الحساب أو برقم العداد سواء عن الفاتورة الإلكترونية أو الفاتورة الثابتة للكهرباء، حيث تتوفر ألية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قبيل منتصف الشهر الميلادي، فيما يكون موعد الاستحقاق على حسب ما جاء في الأمر الملكي بالقرب نهاية كل شهر ميلادي.

طريقة استعلام عن فاتورة كهرباء السعودية برقم الحساب

الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء خصص بوابة إلكترونية تحت مسمى “خدمة الفواتير الإلكترونية”، حيث يتم استعراض تفاصيل فاتورة الكهرباء لمشرك من خلال بيانات رقم الحساب، أو رقم العداد، وهي البيانات المتوافرة لدى المواطن أو المقيم من خلال إيصال فاتورة تكون قد صدرت له من قبل، وفي جميع الأحوال ولضمان الاستفادة الكاملة من طرق استعلام عن فاتورة كهرباء السعودية بأي وسيلة متاحة، يجب على المشترك التسجيل في موقع الشركة، والحصول على بيانات الدخول من حيث اسم المستخدم وكلمة المرور، وبالتالي سيتمكن من تحديث بياناته على موقع الشركة لضمان استمرار الخدمة، وسلامة وصحة البيانات التي تسجيل على حسابة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية “خدمة الفواتير”

خدمة الفواتير من موقع شركة الكهرباء، توفر أسهل طريقة من اجل استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب مباشرةً، وبدون الحاجة لتسجيل الدخول على حساب المستخدم، فقط كل ما عليك هو زيارة رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من بوابة خدمة المستفيدين، وإدخال رقم الحساب والرمز المرئي كما هو مبين بالصورة، على نفس الرابط يمكن الاستفادة من خدمة الحاسبة التقديرية للكهرباء وسنوفر لها شرح مستقل.

استعلام عن فاتورة كهرباء السعودية

بيان توضيحي حول البيانات التي تظهر بفاتورة الكهرباء لمستهلك

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية

أضافت الشركة السعودية للكهرباء ضمن سعيها نحو تطوير وتحسين خدماتها، خدمة فاتورة الكهرباء الإلكترونية للعميل، والتي يتم منها يستلم العميل إشعار دوري بموعد إصدار فاتورة الكهرباء عبر رسالة على رابط البريد الإلكترونية الخاص به، واستعلام إشعار بموعد قطع الخدمة عن العميل بسبب عدم السداد لقيمة فواتير الكهرباء المتراكمة علية، أو استلام إشعار سداد قيمة فاتورة، وللتعرف على خطوات التسجيل أو إلغاء الاشتراك عبر الرسائل النصية القصيرة، الشرح موضح أدناة، بجانب شرح طريقة التسجيل في الخدمة على التطبيق الخاص بفواتير الكهرباء.

طرق سداد فواتير الكهرباء إلكترونياً

فاتورة الكهرباء الإلكترونية

أوضحت شركة الكهرباء السعودية طرق السداد المعتمدة لفواتير الكهرباء الشهرية والتي يمكن التعرف عليها من بين الطرق المنشورة في الصورة المرفقة، ومنها السداد الإلكتروني عبر برنامج سداد، أو البنوك، أو من الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي أو نقاط البيع وغيرها.

طرق سداد فاتورة الكهرباء

موقع شركة الكهرباء السعودية قدمت لعملائها بجانب خدمة استعلام عن فاتورة كهرباء جديدة أو فاتورة صدرت برقم الحساب أو رقم العداد، خدمة حاسبتي الكهرباء وخدمة التعريف بشرائح الاستهلاك المتنوعة.