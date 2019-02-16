شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مهندسة يطلعن ميدانياً على مخططات «ربى جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تفقدت 30 طالبة من التصميم الداخلي بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أمس موقع مشروع رُبَى جدة السكني الذي تقوم على تنفيذه إحدى الشركات ضمن برنامج «سكني» تحت مظلة وزارة الإسكان.

وأوضح مدير المشروع المهندس معاذ حريري، أن الزيارة جاءت في إطار التعاون الدائم بين الشركة والجامعة لتعزيز التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي، وتنمية المهارات المهنية للطالبات، وتزويدهن بالمهارات العملية التي يحتجن إليها في مسيرتهن الدارسية والمهنية.

وفي بداية الجولة استمعت الطالبات لشرحٍ مُوجَز عن برنامجي «سكني» و«وافي»، ثم شرح لمشروع «رُبَى جدة» وأهدافه للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي من ضمنها حصول المواطن السعودي على مسكن مناسب.

كما اطلعن ميدانياً على الخرائط والمخططات الهندسية، وتوجيه الأسئلة المتخصصة للمهندسين القائمين على المشروع.

جدير بالذكر أن مشروع «رُبَى جدة» يتضمن المشروع 1400 وحدة سكنية متنوعة الأحجام بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقِين لها.