، المشروبات المحلاة صناعيًا "كارثة طبية" وقد تصيب بالسكتة الدماغية ،

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كشفت دراسة علمية حديثة أن المشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن تتسبب بأمراض قلبية وأمراض الأوعية الدموية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشارت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ستروك" الخميس، إلى أن تناول أكثر من عبوتين من المشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن يزيد خطر الإصابة بجميع أنواع السكتات الدماغية.
وجاءت النتيجة كخلاصة لتحليل شمل أكثر من 80 ألف امرأة أمريكية، ويتوافق ذلك مع دراسات شملت فئات أخرى من المجتمع الأمريكي وخلصت إلى أن وجود مخاطر محتملة للمشروبات المحلاة صناعيًا.
وقالت الدراسة "في النساء اللواتي لم يكن لديهن أي تاريخ سابق لأمراض القلب والشرايين أو داء السكري، ارتبط الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلاة صناعيًا بأكثر من ضعفي معدل الإصابة بانسداد الشرايين".
وحذرت الدراسة النساء البدينات على وجه الخصوص من تناول الكثير من المشروبات المحلاة صناعيًا، الأمر الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وعلى الرغم من هذه النتائج، فإن الدراسة لا تزال تفتقر إلى التكرار بعد نتائج مشابهة ظهرت في الآونة الأخيرة، كما أن الباحثين لم يحددوا أي أنواع المواد المحلاة صناعيًا هي المسببة للضرر.
المشروبات المحلاة صناعيًا "كارثة طبية" وقد تصيب بالسكتة الدماغيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
كشفت دراسة علمية حديثة أن المشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن تتسبب بأمراض قلبية وأمراض الأوعية الدموية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشارت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ستروك" الخميس، إلى أن تناول أكثر من عبوتين من المشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن يزيد خطر الإصابة بجميع أنواع السكتات الدماغية.
وجاءت النتيجة كخلاصة لتحليل شمل أكثر من 80 ألف امرأة أمريكية، ويتوافق ذلك مع دراسات شملت فئات أخرى من المجتمع الأمريكي وخلصت إلى أن وجود مخاطر محتملة للمشروبات المحلاة صناعيًا.
وقالت الدراسة "في النساء اللواتي لم يكن لديهن أي تاريخ سابق لأمراض القلب والشرايين أو داء السكري، ارتبط الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلاة صناعيًا بأكثر من ضعفي معدل الإصابة بانسداد الشرايين".
وحذرت الدراسة النساء البدينات على وجه الخصوص من تناول الكثير من المشروبات المحلاة صناعيًا، الأمر الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وعلى الرغم من هذه النتائج، فإن الدراسة لا تزال تفتقر إلى التكرار بعد نتائج مشابهة ظهرت في الآونة الأخيرة، كما أن الباحثين لم يحددوا أي أنواع المواد المحلاة صناعيًا هي المسببة للضرر.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
11:27 PM
يمكن أن تتسبب بأمراض قلبية وأمراض الأوعية الدموية
كشفت دراسة علمية حديثة أن المشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن تتسبب بأمراض قلبية وأمراض الأوعية الدموية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأشارت الدراسة، التي نشرت في مجلة "ستروك" الخميس، إلى أن تناول أكثر من عبوتين من المشروبات المحلاة صناعيًا يمكن أن يزيد خطر الإصابة بجميع أنواع السكتات الدماغية.
وجاءت النتيجة كخلاصة لتحليل شمل أكثر من 80 ألف امرأة أمريكية، ويتوافق ذلك مع دراسات شملت فئات أخرى من المجتمع الأمريكي وخلصت إلى أن وجود مخاطر محتملة للمشروبات المحلاة صناعيًا.
وقالت الدراسة "في النساء اللواتي لم يكن لديهن أي تاريخ سابق لأمراض القلب والشرايين أو داء السكري، ارتبط الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلاة صناعيًا بأكثر من ضعفي معدل الإصابة بانسداد الشرايين".
وحذرت الدراسة النساء البدينات على وجه الخصوص من تناول الكثير من المشروبات المحلاة صناعيًا، الأمر الذي يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وعلى الرغم من هذه النتائج، فإن الدراسة لا تزال تفتقر إلى التكرار بعد نتائج مشابهة ظهرت في الآونة الأخيرة، كما أن الباحثين لم يحددوا أي أنواع المواد المحلاة صناعيًا هي المسببة للضرر.
، المشروبات المحلاة صناعيًا "كارثة طبية" وقد تصيب بالسكتة الدماغية ،
المصدر : الخليج 365
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