، نائب "أوباما" سيعلن الترشح ضد "ترامب" قريبًا ،

ذكر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي، اليوم (السبت)، أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى العام المقبل، لكنه سيتخذ هذا القرار في وقت قريب.
وقال بايدن (76 عامًا) للصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحتاج إلى أن نركز حاليًا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها دونالد ترامب"
وسيحظى "بايدن" حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي؛ نظرًا لأنه معروف على الساحة السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.
ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيًا الترشح للرئاسة، مما قد يخلق ملعبًا مزدحمًا بالمنافسين للرئيس الجمهوري "ترامب".
نائب "أوباما" سيعلن الترشح ضد "ترامب" قريبًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
ذكر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي، اليوم (السبت)، أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى العام المقبل، لكنه سيتخذ هذا القرار في وقت قريب.
وقال بايدن (76 عامًا) للصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحتاج إلى أن نركز حاليًا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها دونالد ترامب"
وسيحظى "بايدن" حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي؛ نظرًا لأنه معروف على الساحة السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.
ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيًا الترشح للرئاسة، مما قد يخلق ملعبًا مزدحمًا بالمنافسين للرئيس الجمهوري "ترامب".
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
11:37 PM
"بايدن" قال: نحتاج إلى تغيير بعض سياسات الرئيس الحالي
ذكر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي، اليوم (السبت)، أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستُجرى العام المقبل، لكنه سيتخذ هذا القرار في وقت قريب.
وقال بايدن (76 عامًا) للصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: "نحتاج إلى أن نركز حاليًا على المطلوب فعله لتغيير بعض السياسات التي يدافع عنها دونالد ترامب"
وسيحظى "بايدن" حال اختياره الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي؛ نظرًا لأنه معروف على الساحة السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس لولايتين بعد عقود قضاها في مجلس الشيوخ.
ويمكن لأكثر من 20 ديمقراطيًا الترشح للرئاسة، مما قد يخلق ملعبًا مزدحمًا بالمنافسين للرئيس الجمهوري "ترامب".
، نائب "أوباما" سيعلن الترشح ضد "ترامب" قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
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