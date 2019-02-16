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محمد بن مسعود - الدمام - منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، إضافة إلى ضرورة أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
ومن الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
منح الوزراء صلاحية ترقية الموظف لمرتبتَيْن وفقًا لهذه الشروطعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-16
منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، إضافة إلى ضرورة أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
ومن الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
11:14 PM
منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:
أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، إضافة إلى ضرورة أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
ومن الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
، منح الوزراء صلاحية ترقية الموظف لمرتبتَيْن وفقًا لهذه الشروط ،
المصدر : الخليج 365
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