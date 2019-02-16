، منح الوزراء صلاحية ترقية الموظف لمرتبتَيْن وفقًا لهذه الشروط ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها بالشروط الآتية:

أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، إضافة إلى ضرورة أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.

ومن الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح ٥٥ سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.