، الممرضة "الشمري" لـ"الخليج 365": أنا و"وفاء" و"عبدالهادي" فقط من أسعف مصاب "حادث حائل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت بتكريم أحد منسوبي "مرور الغزالة" بعدما قدم خدمة أمنية وصحية

نفت الممرضة "مريم مشعان الشمري" ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من مساعدة شخص سوى رجل المرور عبدالهادي الشمري وزميلتها "وفاء محمد العنزي"، وذلك خلال إنقاذهم مصابًا بحادث مروري بحائل.

وتفصيلاً، قالت "مريم" خلال تواصلها مع "الخليج 365" إنها أول من باشرت الحادث، وفور سقوط قائد المركبة منها أخبرت الموجودين بأنها ممرضة بمركز الرعاية الصحية الأولية بحي الوسيطاء لإتاحة الفرصة لها لإسعافه، وفور مباشرتها الحالة طلبت من المتجمهرين إضاءة المكان؛ فانضمت لها زميلة العمل "وفاء" التي أشارت إلى أنها ممرضة بمستشفى حائل العام.

وأضافت بأنهما أجرتا الإسعافات اللازمة للمصاب بمساعدة رجل المرور "عبدالهادي الشمري" الذي وقف بجانبهما منذ مباشرة عملهما بعد تنظيمه السير، وساعدهما بتوفير ما طلبتاه؛ الأمر الذي أسهم -بعد الله- في إنقاذ حياة المصاب حتى وصول الهلال الأحمر السعودي لموقع الحادث، ونقله لمستشفى الملك خالد بحائل، حيث استكمل علاجه هناك، واستقرت حالته الصحية.

وحول ما اعترض عليه بعض المتابعين من أن طريقة إسعافهما المصاب خاطئة أشارت إلى أن الممارس الصحي غير قارئ الخبر ومشاهد مقطع الفيديو المتداول؛ إذ إن الحالة تتطلب ذلك النوع من الإسعافات.

وقالت "الشمري": لا نرضى بأن أحدًا يهضم حقنا، ولا نرضى بأن نهضم حق أحد، وما فعلناه لوجه الله، لا نحتاج من أحد أي إطراء أو مديح، ولست مجبرة على التوضيح إلا بعدما رأينا تدخُّل أطراف لم يقدموا شيئًا.

واختتمت قائلة: لست مجبرة للمرة الأخيرة على القول إنه لا يوجد دكتور أو أحد أعطانا توجيهًا أو مساعدة ما عدا رجل الأمن الذي لم يقل دوره عن الدور الذي قمت به وزميلتي، وإن كان هناك من المتفرجين طبيب أو نحوه ويقف موقف المتفرج فهذا أمر آخر، والمتفرجون كانوا كُثرًا.. ولكم الشكر الجزيل، هذا ما حصل إذا كنتم تريدون الحقيقة.

وطالبت "الشمري" بتكريم رجل المرور من منسوبي مرور محافظة الغزالة الذي قدم خدمة أمنية وصحية في وقت واحد، على الرغم من أن ذلك كان خارج عمله الرسمي أيضًا.

يُذكر أن المجتمع الحائلي من كل أطيافه الاجتماعية أو المؤسساتية قدَّم ما يفوق ٣٠ ألف ريال لكل من "مريم" و"وفاء".