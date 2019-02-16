، مدير جوازات الرياض يتفقد الخدمات المقدمة لزوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفقد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس اليوم قوة الجوازات المشاركة بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، حيث تفقد الخدمات المقدمة لزوار المهرجان .

وكان في استقباله قائد قوة الجوازات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العميد سعد بن سعيد القحطاني والضباط والأفراد المشاركون.

واطلع "الهباس" خلال الزيارة على المقدمة لزوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل ‪الجوازات ‪ للزائرين‪ من‪ خلال‪ عربة‪ مجهزة‪ بالكوادر‪ البشرية‪ المدربة‪ والأجهزة‪ التقنية ‪الحديثة ‪داعيًا زوار المهرجان إلى الاستفادة من هذه الخدمات .

كما اطلع "الهباس" على القرارات الإدارية الصادرة من اللجنة الإدارية بمقر المهرجان والتي تصدر على المخالفين المقبوض عليهم من قِبل الجهات الأمنية المشاركة بالمواقع.

فيما التقى "الهباس" قائد اللجنة الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ومدير الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض العميد راشد بن زيد المهيني، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين.