، ‏‫"الخدمة المدنية" تمنح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء وانتهاء العمل الرسمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بما لا يتجاوز ساعتَيْن

منحت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها، بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.

جاء ذلك في المادة الثالثة عشرة من اللائحة التي أُعلنت اليوم، ويبدأ العمل بها خلال شهر رمضان القادم.