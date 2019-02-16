، سكان "مرقنة ميسان": نطالب بسفلتة طريق منذ 40 عامًا دون جدوى! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: "البلدية" استبعدت قريتنا من المخطط الإقليمي

طالب أهالي قرية مرقنة التابعة لمحافظة ميسان بإنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي إلى قريتهم البالغ طوله 6 كيلومترات؛ إذ يفتقر للسفلتة منذ 40 عامًا على الرغم من الوعود المتكررة.

وقال الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365": "نعاني نحن أهالي قرية مرقنة بمحافظة ميسان التابعة لمنطقة مكة المكرمة من سوء الطريق المؤدي لقريتنا الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات؛ وذلك لوعورته، وخصوصًا بعد هطول الأمطار. ومنذ 40 عامًا والطريق الترابي كما هو لم يتم سفلتته رغم مطالباتنا لدى الجهات المختصة التي لم تُبدٍ أي تجاوب معنا على مَرّ الـ40 عامًا الماضية.

وأشار الأهالي إلى أن بلدية محافظة ميسان وعدتهم بسفلتة كيلو ونصف الكيلو من الطريق إلا أنها لم تفِ بوعودها بحجة أن القرية ليست مدرجة ضمن المخطط الإقليمي للمحافظة، على حد تعبيرهم.

ولا يزال أهالي قرية مرقنة يناشدون المسؤولين إيجاد حل لتلك المشكلة، ومحاسبة المقصرين ومَن كان السبب في استبعاد قريتهم من المخطط الإقليمي، وإنهاء معاناة أكثر من 100 أسرة خلف ذلك الطريق الترابي.